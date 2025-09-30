3.64 BYN
США дали ХАМАС 3-4 дня на ответ по плану урегулирования ситуации в секторе Газа
Автор:Редакция news.by
Президент США Дональд Трамп выдвинул движению ХАМАС ультиматум, предоставив три-четыре дня для ответа на американский план по урегулированию ситуации в секторе Газа. Об этом американский лидер заявил перед вылетом на базу морской пехоты в Куонтико, пишет ТАСС.
"Мы используем три-четыре дня", - сказал американский лидер, отвечая на вопрос о том, сколько он готов ждать реакции ХАМАС на упомянутые предложения по Газе.