США дали ХАМАС 3-4 дня на ответ по плану урегулирования ситуации в секторе Газа

Президент США Дональд Трамп выдвинул движению ХАМАС ультиматум, предоставив три-четыре дня для ответа на американский план по урегулированию ситуации в секторе Газа. Об этом американский лидер заявил перед вылетом на базу морской пехоты в Куонтико, пишет ТАСС.

"Мы используем три-четыре дня", - сказал американский лидер, отвечая на вопрос о том, сколько он готов ждать реакции ХАМАС на упомянутые предложения по Газе.

Разделы:

В миреСША

Теги:

ХАМАСДональд Трампсектор Газа