США готовят свои гарантии безопасности Киеву
Автор:Редакция news.by
США согласились помочь европейской "коалиции желающих" разведданными и воздушной поддержкой. Как сообщают СМИ, Вашингтон в рамках послевоенной поддержки якобы готов принять участие в создании украинской ПВО под руководством Европы.
США также обещают предоставить разведывательные и наблюдательные полеты, средства командования и контроля, которые обеспечат бесполетную зону и воздушный щит для Киева. Однако прямого ввода войск США не планируют.
Министр обороны Пит Хегсет выразил сомнения в такой модели поддержки, опасаясь втягивания страны в новый конфликт. А вот войска европейской "коалиции желающих" могут быть развернуты в глубине территории Украины как третья линия защиты - и именно ей должны помогать США.