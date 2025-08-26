США готовят свои гарантии безопасности Киеву

США согласились помочь европейской "коалиции желающих" разведданными и воздушной поддержкой. Как сообщают СМИ, Вашингтон в рамках послевоенной поддержки якобы готов принять участие в создании украинской ПВО под руководством Европы.

США также обещают предоставить разведывательные и наблюдательные полеты, средства командования и контроля, которые обеспечат бесполетную зону и воздушный щит для Киева. Однако прямого ввода войск США не планируют.