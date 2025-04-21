США не могут себе позволить субсидировать европейскую безопасность из-за большого госдолга

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Соединенные Штаты Америки с госдолгом в 33 трлн долларов больше не могут себе позволить субсидировать европейскую безопасность. Об этом заявил советник президента США по нацбезопасности Майк Уолтц, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету New York Post.

"США с долгом в 33 трлн долларов буквально больше не могут себе позволить субсидировать европейскую безопасность", - сказал Уолтц в интервью изданию.

Помимо этого, он отметил, что ряд стран, например, Норвегия и Финляндия, нацелились на увеличение расходов на оборону, в то время как Испания, Канада и Италия тратят на нее "прискорбно недостаточно".

Уолтц подчеркнул, что администрация президента США Дональда Трампа будет поддерживать Европу в военном и дипломатическом планах, но при этом будет взыскательной.

"Мы продолжим требовать, чтобы наши союзники платили свою... долю", - добавил он.