Стало известно расписание переговоров Трампа с Зеленским и лидерами ЕС

Стало известно расписание переговоров с Трампом в Белом доме. В Вашингтон уже прибыл Зеленский.

Начало встречи запланировано на 20:15 по минскому времени. На переговоры отведен час. После этого, в 22:00, запланирована встреча с европейскими лидерами.

Как уточняет Bloomberg, Зеленский, направляясь в Вашингтон, столкнулся с дилеммой: рискнуть вызвать гнев американского лидера или принять быструю мирную сделку. По данным агентства, сейчас его цели на встрече в Белом доме такие: узнать больше о требованиях России, обозначить сроки трехсторонней встречи, а также подтолкнуть Вашингтон к санкциям против Москвы. При этом позиция на переговорах осложняется разногласиями между США, Киевом и другими союзниками: хоть Зеленского и будет сопровождать группа европейских лидеров, тут - сомнения, что они смогут повлиять на Трампа.

Сразу несколько изданий заявляют, что Европа боится отпускать Зеленского одного в Вашингтон. Представители ЕС опасаются его согласия на мирный план, который предлагает Владимир Путин.