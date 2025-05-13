Страны НАТО готовятся к военному конфликту с РФ и Беларусью: тревожные тенденции и реальные угрозы

Европейские страны НАТО активно готовятся к военному конфликту с Россией и Беларусью: тревожные тенденции и реальные угрозы news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e55eb049-0fab-4fa2-b5d8-c5b35a73392a/conversions/a779de42-a03f-4e3e-b0f6-df57443ef018-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e55eb049-0fab-4fa2-b5d8-c5b35a73392a/conversions/a779de42-a03f-4e3e-b0f6-df57443ef018-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e55eb049-0fab-4fa2-b5d8-c5b35a73392a/conversions/a779de42-a03f-4e3e-b0f6-df57443ef018-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e55eb049-0fab-4fa2-b5d8-c5b35a73392a/conversions/a779de42-a03f-4e3e-b0f6-df57443ef018-xl-___webp_1920.webp 1920w

Современная геополитическая обстановка в Восточной Европе демонстрирует тревожные тенденции, свидетельствующие о целенаправленной подготовке европейских стран НАТО к военному конфликту с Россией и Беларусью. Такое мнение высказал news.by белорусский военный аналитик, подполковник запаса.

Основную ставку, по мнению эксперта, альянс делает на Польшу и страны Балтии, которые стремительно наращивают военную мощь, усиливают контрразведывательный режим, агентурную подрывную деятельность и борьбу с "наследием русского мира" (уничтожают памятники и захоронения советских воинов, запрещают празднование 9 Мая и т. п.).

Параллельно развивается военная инфраструктура, принимаются законы о милитаризации общества, создаются новые воинские части, закупаются большие объемы вооружения и техники. Это происходит у границ Союзного государства России и Беларуси.

Сценарий войны прорабатывается к 2030 году - именно тогда, по прогнозам Запада, Россия и Беларусь могут стать уязвимыми из-за смены элит.

Также предполагается создание "пятой колоны" с участием граждан Украины, находящихся на территории Союзного государства.

Польша, грезящая имперскими амбициями, становится ключевым плацдармом НАТО. Страна закупает огромное количество современной военной техники, превращаясь в мощную европейскую военную державу.

Факт С 2022 года Польша потратила около 50 млрд долларов на закупку вооружений, из них 38,5 млрд - в 2024 году. Большинство контрактов должны быть выполнены к 2027-2029 годам, что совпадает с предполагаемым временем подготовки НАТО к вероятному конфликту.

Разнообразие техники (американской, корейской, европейской) косвенно указывает на то, что Польша не собирается годами тренироваться - такой "зоопарк" вооружений сложно обслуживать, а значит, его готовят для реальных боевых действий.

НАТО целенаправленно усиливает восточный фланг, делая ставку на Польшу и Прибалтику. К 2030 году альянс планирует быть готовым к крупному конфликту, используя момент внутренних изменений в России и Беларуси.

Текущая ситуация требует бдительности и готовности реагировать на угрозы со стороны НАТО. Европа готовится к войне, и Союзному государству нужно быть готовым к любым сценариям. Усиление милитаризации и воинственной риторики Польши и Прибалтики может спровоцировать дестабилизацию основ глобальной безопасности.