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Страны НАТО готовятся к военному конфликту с РФ и Беларусью: тревожные тенденции и реальные угрозы
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Современная геополитическая обстановка в Восточной Европе демонстрирует тревожные тенденции, свидетельствующие о целенаправленной подготовке европейских стран НАТО к военному конфликту с Россией и Беларусью. Такое мнение высказал news.by белорусский военный аналитик, подполковник запаса.
Основную ставку, по мнению эксперта, альянс делает на Польшу и страны Балтии, которые стремительно наращивают военную мощь, усиливают контрразведывательный режим, агентурную подрывную деятельность и борьбу с "наследием русского мира" (уничтожают памятники и захоронения советских воинов, запрещают празднование 9 Мая и т. п.).
Параллельно развивается военная инфраструктура, принимаются законы о милитаризации общества, создаются новые воинские части, закупаются большие объемы вооружения и техники. Это происходит у границ Союзного государства России и Беларуси.
Сценарий войны прорабатывается к 2030 году - именно тогда, по прогнозам Запада, Россия и Беларусь могут стать уязвимыми из-за смены элит.
Также предполагается создание "пятой колоны" с участием граждан Украины, находящихся на территории Союзного государства.
Польша, грезящая имперскими амбициями, становится ключевым плацдармом НАТО. Страна закупает огромное количество современной военной техники, превращаясь в мощную европейскую военную державу.
Факт
С 2022 года Польша потратила около 50 млрд долларов на закупку вооружений, из них 38,5 млрд - в 2024 году. Большинство контрактов должны быть выполнены к 2027-2029 годам, что совпадает с предполагаемым временем подготовки НАТО к вероятному конфликту.
Разнообразие техники (американской, корейской, европейской) косвенно указывает на то, что Польша не собирается годами тренироваться - такой "зоопарк" вооружений сложно обслуживать, а значит, его готовят для реальных боевых действий.
НАТО целенаправленно усиливает восточный фланг, делая ставку на Польшу и Прибалтику. К 2030 году альянс планирует быть готовым к крупному конфликту, используя момент внутренних изменений в России и Беларуси.
Текущая ситуация требует бдительности и готовности реагировать на угрозы со стороны НАТО. Европа готовится к войне, и Союзному государству нужно быть готовым к любым сценариям. Усиление милитаризации и воинственной риторики Польши и Прибалтики может спровоцировать дестабилизацию основ глобальной безопасности.
Без дипломатических усилий и учета ключевых интересов государств высока вероятность разделения мира на противоборствующие лагеря, что неизбежно приведет к конфликту, охватывающему не отдельные страны, а целые континенты. Чтобы избежать негативного сценария, мировым центрам принятия решений необходимо начать диалог, причем делать это не на теряющих авторитет надгосударственных площадках, созданных после Второй мировой войны, а на новых межгосударственных платформах (таких как БРИКС, ШОС, ЕАЭС и АСЕАН) с одной стороны, и структур НАТО и ЕС - с другой.