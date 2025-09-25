TikTok перейдет под контроль бизнеса США

США берут TikTok под свой контроль: Трамп подписал указ о передаче контрольного пакета акций популярного приложения американским компаниям.



Решение стало прямым продолжением недавних переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином. Глава Белого дома отметил признательность за одобрение сделки. Но теперь приложение будет "полностью контролироваться американцами".



Параллельно с этим Трамп усиливает экономическое давление в мире: с 1 октября он вводит 100-процентные пошлины на запатентованные фармпрепараты, если их производители не локализуют производство в США.



Также под удар попадают тяжелые грузовики, для них 25-процентный тариф. Пошлины в 50 % затронут кухонные шкафы и мебель для ванной, 30 % - мягкую мебель при том же условии - если производство за границей.