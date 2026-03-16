Трамп: Если НАТО не поможет США в Иране, то блок ждет очень плохое будущее
Президент США Дональд Трамп решил напомнить Европе старую американскую истину: если кто-то не за Штаты, то они его…припугнут для начала.
В интервью The Financial Times хозяин Белого дома отметил, что если Североатлантический альянс не поможет США в Иране, то блок ждет "очень плохое будущее".
Вашингтону вдруг срочно понадобились не только корабли для разминирования Ормузского пролива, но даже солдаты для наземной операции. Правда, о последнем Трамп только намекнул, но услышали все.
Вообще-то странно, Трамп то провозглашает победу над Ираном, то просит о помощи. Франция, Британия, Италия, Греция, а за компанию Китай с Японией, дружно сделали шаг назад.
Даже немцы, которые обычно подмахивают устами министра обороны ФРГ, рубанули правду-матку: "Это не наша война. И мы ее не начинали".
А по данным Axios, вся эта ближневосточная эпопея, которую запалили США вместе с Израилем, может затянуться как минимум до сентября 2026 года. Красивое время года, чтобы собирать урожай проблем. Союзники ехать на войну явно не собираются.
Известно, что США утверждают, что у них самая сильная армия в мире, но в случае с Ираном она просит помощи у других. Что-то тут не клеится.