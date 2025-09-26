Трамп не планирует договариваться с демократами, чтобы избежать шатдауна

Администрация Трампа ожидает наступления шатдауна уже в ближайшую среду, 1 октября, и не планирует переговоров с демократами для его предотвращения, пишет издание "Политико" со ссылкой на источник в Белом доме.

Трамп уверен, что общественное мнение возложит вину за кризис на демократов, и те вскоре вернутся к переговорам на условиях республиканцев. Ранее он отменил встречу с лидерами демократов, заявив, что их требования по временной бюджетной сделке являются "несерьезными".