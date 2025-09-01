3.69 BYN
Трамп отреагировал на слухи о проблемах с его здоровьем
Автор:Редакция news.by
Президент США Дональд Трамп на фоне слухов о проблемах со здоровьем заявил на своей страничке в социальной сети Truth Social, что чувствует себя лучше, чем когда-либо.
"Никогда не ощущал себя так хорошо в своей жизни", - написал он.
Ранее в субботу, 30 августа, на западных платформах социальных сетей активно распространялись слухи о возможной смерти президента США. Поводом для таких разговоров стали слова вице-президента Джей Ди Вэнса о том, что он готов взять на себя обязанности главы государства в случае, если с 79-летним американским лидером что-то случится.
Позднее журналист Axios Барак Равид со ссылкой на заявление высокопоставленного чиновника из Белого дома заявил, что с Трампом все в порядке.