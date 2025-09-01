Трамп отреагировал на слухи о проблемах с его здоровьем

Дональд Трамп, фото АП news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/25934fb7-6ae5-4a97-b99d-afa1f7818a99/conversions/5c1f36e5-a63d-46ad-a39a-a7d134a66f11-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/25934fb7-6ae5-4a97-b99d-afa1f7818a99/conversions/5c1f36e5-a63d-46ad-a39a-a7d134a66f11-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/25934fb7-6ae5-4a97-b99d-afa1f7818a99/conversions/5c1f36e5-a63d-46ad-a39a-a7d134a66f11-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/25934fb7-6ae5-4a97-b99d-afa1f7818a99/conversions/5c1f36e5-a63d-46ad-a39a-a7d134a66f11-xl-___webp_1920.webp 1920w

Президент США Дональд Трамп на фоне слухов о проблемах со здоровьем заявил на своей страничке в социальной сети Truth Social, что чувствует себя лучше, чем когда-либо.

"Никогда не ощущал себя так хорошо в своей жизни", - написал он.

Ранее в субботу, 30 августа, на западных платформах социальных сетей активно распространялись слухи о возможной смерти президента США. Поводом для таких разговоров стали слова вице-президента Джей Ди Вэнса о том, что он готов взять на себя обязанности главы государства в случае, если с 79-летним американским лидером что-то случится.