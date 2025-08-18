Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Трамп отреагировал на внешний вид Зеленского при встрече в дверях Белого дома

Американский лидер Дональд Трамп указал на внешний вид Владимира Зеленского во время его прибытия в Белый дом, пишет РИА Новости.

На кадрах прямой трансляции видно, как американский лидер, пожимая руку Зеленскому, показывает на его одежду.

При этом не ясно, была ли реакция Трампа положительной или отрицательной.

Зеленский надел на встречу с Трампом черный пиджак поверх черной рубашки.

переговорыДональд ТрампВладимир Зеленский