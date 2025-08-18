Трамп отреагировал на внешний вид Зеленского при встрече в дверях Белого дома news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/582b1266-06d3-4cf3-9588-a1588c5784fa/conversions/06dd1668-c452-44c9-a5bd-36bcfef25f63-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/582b1266-06d3-4cf3-9588-a1588c5784fa/conversions/06dd1668-c452-44c9-a5bd-36bcfef25f63-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/582b1266-06d3-4cf3-9588-a1588c5784fa/conversions/06dd1668-c452-44c9-a5bd-36bcfef25f63-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/582b1266-06d3-4cf3-9588-a1588c5784fa/conversions/06dd1668-c452-44c9-a5bd-36bcfef25f63-xl-___webp_1920.webp 1920w