3.71 BYN
2.98 BYN
3.48 BYN
Трамп отреагировал на внешний вид Зеленского при встрече в дверях Белого дома
Автор:Редакция news.by
Трамп отреагировал на внешний вид Зеленского при встрече в дверях Белого домаnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/582b1266-06d3-4cf3-9588-a1588c5784fa/conversions/06dd1668-c452-44c9-a5bd-36bcfef25f63-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/582b1266-06d3-4cf3-9588-a1588c5784fa/conversions/06dd1668-c452-44c9-a5bd-36bcfef25f63-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/582b1266-06d3-4cf3-9588-a1588c5784fa/conversions/06dd1668-c452-44c9-a5bd-36bcfef25f63-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/582b1266-06d3-4cf3-9588-a1588c5784fa/conversions/06dd1668-c452-44c9-a5bd-36bcfef25f63-xl-___webp_1920.webp 1920w
Американский лидер Дональд Трамп указал на внешний вид Владимира Зеленского во время его прибытия в Белый дом, пишет РИА Новости.
На кадрах прямой трансляции видно, как американский лидер, пожимая руку Зеленскому, показывает на его одежду.
При этом не ясно, была ли реакция Трампа положительной или отрицательной.
Зеленский надел на встречу с Трампом черный пиджак поверх черной рубашки.