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Трамп планирует сократить военное присутствие США в мире
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Президент США Дональд Трамп не желает, чтобы Америка за свой счет продолжала играть роль "мирового полицейского".
В распоряжение Washington Post попала служебная записка министра обороны США Пита Хегсета. В ней изложены долгосрочные цели по передислокации вооруженных сил США по всему миру.
В первую очередь планируется сократить численность войск в Европе, ответственность за безопасность в регионе возлагается на ЕС. Также план предусматривает сокращение войск на Ближнем Востоке и в Африке и предоставление странам возможности самим решать свои проблемы.
Китай рассматривается как военная угроза номер один. Высвобождаемые войска будут переброшены на наращивание обороноспособности в Тихоокеанском регионе для решения этой проблемы.