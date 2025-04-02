Трамп планирует сократить военное присутствие США в мире

Президент США Дональд Трамп не желает, чтобы Америка за свой счет продолжала играть роль "мирового полицейского".

В распоряжение Washington Post попала служебная записка министра обороны США Пита Хегсета. В ней изложены долгосрочные цели по передислокации вооруженных сил США по всему миру.

В первую очередь планируется сократить численность войск в Европе, ответственность за безопасность в регионе возлагается на ЕС. Также план предусматривает сокращение войск на Ближнем Востоке и в Африке и предоставление странам возможности самим решать свои проблемы.