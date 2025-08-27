Трамп призвал привлечь Сороса к ответственности за поддержку насильственных протестов

Трамп продолжает решать "все и везде". Сейчас американец дает бой глубинному государству. После вступления в должность Трамп методично сводит счеты со всеми, кто ему досаждал во время первого президентского срока, а особенно с теми, кто мешал ему вторично оказаться в Овальном кабинете и теперь пытается сбросить с пьедестала.

Хозяин Белого дома призвал завести уголовное дело на Джорджа Сороса. СМИ говорили о нем, как о спонсоре протестов против Трампа с вливаниями в 20 млн долларов.

"Джорджу Соросу и его леворадикальному сыну должны быть предъявлены обвинения из-за их поддержки насильственных протестов и многого другого по всей территории США. Мы не позволим этим безумцам дальше разрывать Америку на части, не давая ей ни малейшего шанса "вздохнуть" и быть свободной. Сорос и его группа психопатов нанесли огромный ущерб нашей стране, в том числе и его сумасшедшие друзья с Западного побережья. Будьте осторожны, мы наблюдаем за вами", - заявил президент США Дональд Трамп.