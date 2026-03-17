Трамп сравнил НАТО с улицей с односторонним движением

"Такое НАТО нам не надо!", - буквально так заявил Трамп в ответ на отказ ряда стран Альянса участвовать в военной операции против Ирана и разблокировке Ормузского пролива.

К слову, такое решение приняли, несмотря на угрозы главы Белого дома о том, что якобы НАТО ждет "очень плохое будущее" в случае, если члены Альянса не отправят свои военные корабли для восстановления доступа к этому жизненно важному водному пути.

В ответ американский лидер отметил, что такое поведение стран - участниц альянса не сюрприз. Он сравнил НАТО с улицей с односторонним движением: Вашингтон якобы всегда всех защищает, а те в ответ ничего не делают для американцев.