Трамп: Я полон скорби и гнева в связи с гнусным убийством Чарли Кирка

Крупнейший всплеск политического насилия в США. Застрелен соратник Дональда Трампа - Чарли Кирк. Да и на самого Президента США еще во время предвыборной гонки, напомним, было совершено два покушения. Как такое возможно и кто стоит за дерзким убийством?

Смерть Чарли Кирка - шаг к гражданской войне

Первый выстрел гражданской войны. Убит американский общественный деятель Чарли Кирк. Его речи касались как Украины, так и острейших внутриполитических вопросов. Однако смертельный выстрел - не просто акт жестокости, а политический ход, который несет за собой огромные последствия для США и всего мира. Эксперты уверены, Кирка убили за то, что он говорил неудобную правду, выступал против помощи Киеву и называл Зеленского препятствием к миру.

Чарли Кирк, основатель организации Turning Point USA:

"Вы должны задать очень простой вопрос, кто выигрывает от мира, а кто выигрывает от войны. Народ Украины выигрывает от мира. Народ Америки выигрывает от мира. Человечество выигрывает от мира. Но тогда кто выигрывает от войны? Военно-промышленный комплекс, олигархи правящего класса Украины. Нам следует возобновить дипломатические каналы с Российской Федерацией. Возникает соблазн просто сказать, что Россия - великий враг США. Мы сами сделали их врагами".

Эти и многие другие заявления полностью перекликались с политикой Трампа. Пуля настигла активиста в тот момент, когда тот на встрече со студентами рассуждал о насилии со стороны трансгендеров.

К сожалению, молодого человека спасти не удалось. Президент Дональд Трамп приказал приспустить флаги по всей стране и назвал Кирка "великим и даже легендарным" и заявил, что "никто не понимал сердца молодых американцев лучше, чем он". Американский лидер пообещал «найти всех и каждого, кто способствовал этому злодеянию», в смерти Чарли президент США обвиняет радикальных левых.

Дональд Трамп, президент США:

"Я полон скорби и гнева в связи с гнусным убийством Чарли Кирка в университетском кампусе в Юте. Чарли вдохновил миллионы, и сегодня все, кто его знал и любил, едины в шоке и ужасе. Чарли был патриотом, посвятившим свою жизнь делу открытых дебатов и стране, которую он так любил, Соединенным Штатам Америки. Он боролся за свободу, демократию, справедливость и американский народ. Он мученик за истину и свободу".

Произошедшее повышает градус политического напряжения внутри США. Уже звучат оценки, что убийство Кирка - это "первый выстрел новой гражданской войны". Республиканцы уверены - за массовым насилием в Штатах стоят именно демократы, жаждущие развалить страну изнутри.

Александр Кориненко, политолог (Молдова):

"Это сигнал определенный, что президент Соединенных Штатов Америки может стать следующим. Если такого видного сторонника ликвидировали, убили подло, то, соответственно, есть еще много деятелей в США, тот же Такер Карлсон и др. И это сигнал в том числе им, что если вы будете продолжать свою политику, вы будете ликвидированы"…