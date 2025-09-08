Трех украинок могут посадить в тюрьму за воспрепятствование деятельности ВСУ

Трем украинкам грозит до 8 лет лишения свободы по уголовному делу о воспрепятствовании деятельности ВСУ.

Поводом стал инцидент в Виннице у стадиона, куда военкомы доставили около сотни мобилизованных мужчин. По данным прокуратуры Винницкой области, женщины пытались прорваться на территорию комплекса, чтобы забрать своих близких. Тогда протестующие выломали ворота, после чего последовали жесткие задержания.