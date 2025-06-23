Цены на нефть начали расти после ударов США по ядерным объектам Ирана

Стоимость нефти начала расти после атак США на ядерные объекты Ирана. Во время торгов цена на марку Brent с поставкой превысила 81 доллар за баррель впервые с 17 января. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Bloomberg.

"Нефть взлетела после того, как США нанесли удар по трем основным ядерным объектам Ирана и пригрозили дальнейшими атаками, усугубив кризис на Ближнем Востоке и вызвав опасения по поводу того, что поставки энергоносителей из региона могут быть нарушены. Цена на нефть марки Brent выросла на 5,7 % - до 81,4 доллара за баррель", - говорится в публикации Bloomberg.

По мнению экспертов, если Тегеран закроет Ормузский пролив в ответ на атаки США даже на один день, цена может резко вырасти до 120 и даже 150 долларов за баррель.

США в ночь на 22 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана в Натанзе, Фордо и Исфахане. Атака, по словам Вашингтона, была рассчитана на то, чтобы уничтожить или серьезно ослабить ядерную программу Ирана.

На этом фоне парламент Ирана пришел к заключению о необходимости закрыть Ормузский пролив, окончательное решение должен одобрить Совет национальной безопасности страны.