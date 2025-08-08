У побережья северных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,2 news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e0ec30d7-d5ce-4a29-95dd-6e698a2522c8/conversions/50162580-6ac8-43fa-9974-99df126f2941-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e0ec30d7-d5ce-4a29-95dd-6e698a2522c8/conversions/50162580-6ac8-43fa-9974-99df126f2941-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e0ec30d7-d5ce-4a29-95dd-6e698a2522c8/conversions/50162580-6ac8-43fa-9974-99df126f2941-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/e0ec30d7-d5ce-4a29-95dd-6e698a2522c8/conversions/50162580-6ac8-43fa-9974-99df126f2941-xl-___webp_1920.webp 1920w

Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в пятницу у побережья северных Курил. Об этом сообщила начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова, пишут РИА Новости.

Сейсмологи зарегистрировали его через три часа после первого землетрясения магнитудой 4,8.

"Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Тихом океане 8 августа в 15:43 (7:43 мск). Эпицентр располагался в 123 км восточнее города Северо-Курильск на острове Парамушир, очаг - на глубине 53 км", - рассказала сейсмолог.

Собеседница агентства добавила, что подземный толчок могли ощутить силой до 3 баллов в Северо-Курильске. Тревога цунами не объявлялась.