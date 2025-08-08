3.69 BYN
У побережья северных Курил произошло землетрясение магнитудой 5,2
Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в пятницу у побережья северных Курил. Об этом сообщила начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова, пишут РИА Новости.
Сейсмологи зарегистрировали его через три часа после первого землетрясения магнитудой 4,8.
"Землетрясение магнитудой 5,2 произошло в Тихом океане 8 августа в 15:43 (7:43 мск). Эпицентр располагался в 123 км восточнее города Северо-Курильск на острове Парамушир, очаг - на глубине 53 км", - рассказала сейсмолог.
Собеседница агентства добавила, что подземный толчок могли ощутить силой до 3 баллов в Северо-Курильске. Тревога цунами не объявлялась.
На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. Подземные толчки силой до 8 баллов ощущались и на северных Курилах. Четыре волны цунами частично повредили портовую инфраструктуру и другие объекты. В настоящее время в Северо-Курильске возобновлены морское и вертолетное сообщение и работа местного порта.