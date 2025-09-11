Убийство Чарли Кирка обнажило глубочайший раскол в американском обществе

Как было совершено убийство консервативного активиста США Чарли Кирка? По предварительным данным, выстрел совершен с территории университетского кампуса. Расстояние от киллера до Кирка составляло примерно 180 м, рядом с политиком находились полиция, личная охрана, площадь и балконы близлежащих зданий полнились зрителями.

Личность Кирка весьма популярна среди молодых людей, однако по иронии судьбы закончить часть спича про насилие и политику ему не удалось - прервала пуля.

"Чарли Кирк говорил о насилии со стороны банд, и как только он закончил свою речь, ему выстрелили в шею. Я был примерно в 15 м от него. Я был сосредоточен больше на том, чтобы пробраться сквозь толпу и поговорить с Чарли, чем на том, что происходило на самом деле. Но я на долю секунды увидел, как голова Чарли обмякла, а затем толпа просто отступила, затем началась давка", - рассказал очевидец.

"Чарли Кирк выступал, я посмотрел ему в глаза и вдруг секундой позже я услышал выстрел. Все начали убегать, толпа ломилась в двери. Это было страшно, меня затоптали. Началась полная суматоха", - вспомнил еще один очевидец.

Очевидцам удалось даже снять на видео предполагаемого убийцу, но задержать преступника полиции не удалось. Власти штата Юта признаются, что данных о стрелке почти нет. Один человек по подозрению был задержан, но отпущен после допроса.

Президент США Дональд Трамп обещал найти всех и каждого, кто причастен к убийству Кирка.

Не для злорадства, а лишь для того, чтобы в лишний раз напомнить о судьбе с ее иронией, вспомним одно из заявлений Кирка - 2 года назад после стрельбы в одной из школ Нешвилла он сказал: "Я думаю, что стоит, к сожалению, понести потери в несколько смертей от огнестрельного оружия каждый год ради того, чтобы у нас была вторая поправка, защищающая наши другие, дарованные Богом права. Это разумное решение, оно рационально".

Чарли Кирк - директор молодежной организации Turning Point USA, весьма популярная персона. Он правый политик, носитель консервативных взглядов и противник "либеральной повестки".

Его убийство подсветило излом американского общества - люди, придерживающиеся левых взглядов, и радикальные ЛГБТ-активисты встретили новость о смерти Кирка со злорадством. Они словно сказали "да" будущим подобным преступлениям. Возник вопрос: к чему же пришли США?

Спенсер Кокс, губернатор штата Юта (США):

"Наша страна разрушена, недавно в Миннесоте произошли политические убийства, было совершено покушение на губернатора Пенсильвании, а также на кандидата в президенты, бывшего президента Соединенных Штатов и нынешнего президента Соединенных Штатов. Нам нужно, чтобы каждый человек в этой стране задумался о том, где мы находимся и где хотим быть. Чтобы мы спросили себя - это оно? Что мы натворили за 250 лет?"

Чарли Кирк - крепкий сторонник Трампа. Выступал против военной помощи Украине, за открытие дипканалов с Россией. Он весомая фигура для президента США, так как обладал влиянием посредством социальных сетей, YouTube, интернета на миллионы американцев.

Он сыграл немаловажную роль в предвыборной гонке, но при этом не был скован должностью государственного служащего. Посему стал весьма показательной целью для тех, кто хотел если не направить пугающее послание Трампу, так побудить его изменить свою политику.

Александр Кориненко, политолог (Молдова):

"Это определенный сигнал, что президент Соединенных Штатов Америки может стать следующим. Если такого видного сторонника ликвидировали, подло убили, то, соответственно, есть еще много деятелей в США, тот же Такер Карлсон. Это сигнал в том числе им: если вы будете продолжать свою политику, вы будете ликвидированы. Я не помню в истории США, чтобы было такое. Безусловно, президентов убивали, да, но чтобы такая массированная кампания была! Я не могу вспомнить в истории, чтобы был настолько жесткий прессинг, чтобы целые мэры города не подчинялись. Наверное, последние такие акты сопротивления были в 1950-1960 годах на юге".