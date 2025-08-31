Удостоверения личности и никакой почты. Трамп взялся за американскую систему голосования

США ждет политическая встряска. Дональд Трамп планирует подписать исполнительный указ для пресечения фальсификаций на выборах в стране. С этой целью президент намерен обязать избирателей иметь при себе удостоверение личности, а также запретить голосования по почте. Исключение только для тяжелобольных и военных, которые находятся за рубежом.



Отметим, Трамп неоднократно обращал внимание на то, что метод голосования по почте уязвим для подтасовок. А недавнее заявление главы национальной разведки США только подтверждает правильность намерений.

