Удостоверения личности и никакой почты. Трамп взялся за американскую систему голосования
Автор:Редакция news.by
США ждет политическая встряска. Дональд Трамп планирует подписать исполнительный указ для пресечения фальсификаций на выборах в стране. С этой целью президент намерен обязать избирателей иметь при себе удостоверение личности, а также запретить голосования по почте. Исключение только для тяжелобольных и военных, которые находятся за рубежом.
Отметим, Трамп неоднократно обращал внимание на то, что метод голосования по почте уязвим для подтасовок. А недавнее заявление главы национальной разведки США только подтверждает правильность намерений.
По данным Тулси Габбард, сейчас власти находят сокрытые ранее документы о голосовании 2020 года, которые явно свидетельствуют о желании скрыть факты махинаций.