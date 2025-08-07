Умер известный американский музыкант, обладатель "Грэмми" Эдди Пальмиери

Известный американский пианист, композитор и руководитель оркестра Эдди Пальмиери скончался на 89-м году жизни, сообщает ТАСС со ссылкой на газету The New York Times.

По словам дочери музыканта, Пальмиери ушел из жизни 6 августа в своем доме в США, до этого он долго болел.

Творчество Эдди Пальмиери оказало значительное влияние на на развитие латиноамериканской музыки. Отмечается, что он мастерски сочетал сальсу с джазом, роком и современной классической музыкой, выпустив ряд альбомов, в числе которых Vamonos Pa'l Monte и The Sun of Latin Music, получившие высокую оценку критиков. За свою карьеру Пальмиери также работал со множеством джазовых исполнителей. Музыкант неоднократно был удостоен музыкальной премии "Грэмми".