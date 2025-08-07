3.69 BYN
3.01 BYN
3.48 BYN
Умер известный американский музыкант, обладатель "Грэмми" Эдди Пальмиери
Автор:Редакция news.by
Умер известный американский музыкант, обладатель "Грэмми" Эдди Пальмиериnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/004e760e-b3aa-4a61-9578-3ea080ceb7a0/conversions/87248a15-ed88-44a1-9c4e-fce4273cf200-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/004e760e-b3aa-4a61-9578-3ea080ceb7a0/conversions/87248a15-ed88-44a1-9c4e-fce4273cf200-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/004e760e-b3aa-4a61-9578-3ea080ceb7a0/conversions/87248a15-ed88-44a1-9c4e-fce4273cf200-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/004e760e-b3aa-4a61-9578-3ea080ceb7a0/conversions/87248a15-ed88-44a1-9c4e-fce4273cf200-xl-___webp_1920.webp 1920w
Известный американский пианист, композитор и руководитель оркестра Эдди Пальмиери скончался на 89-м году жизни, сообщает ТАСС со ссылкой на газету The New York Times.
По словам дочери музыканта, Пальмиери ушел из жизни 6 августа в своем доме в США, до этого он долго болел.
Творчество Эдди Пальмиери оказало значительное влияние на на развитие латиноамериканской музыки. Отмечается, что он мастерски сочетал сальсу с джазом, роком и современной классической музыкой, выпустив ряд альбомов, в числе которых Vamonos Pa'l Monte и The Sun of Latin Music, получившие высокую оценку критиков. За свою карьеру Пальмиери также работал со множеством джазовых исполнителей. Музыкант неоднократно был удостоен музыкальной премии "Грэмми".