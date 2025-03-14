Уолтц: У Белого дома имеется осторожный оптимизм по поводу украинских переговоров

За комментариями журналисты Fox News обратились к Майку Уолтцу. Он рассказал, что говорил с Уиткоффом, который предоставляет американской администрации информацию для оценки, а президенту Трампу - для принятия решений о дальнейших шагах.

"Я не собираюсь ничего объявлять или обсуждать по национальному телевидению, тем более до президента. Но у нас есть некоторый осторожный оптимизм. Вы видели, как украинцы переместились из Овального кабинета, где мы находились, в Саудовскую Аравию, где мы были с госсекретарем Рубио, и вы видели пресс-конференцию президента Путина. Конечно, у обеих сторон будут свои требования, и, конечно, обеим сторонам придется пойти на некоторые компромиссы, и в этом заключается челночная дипломатия".