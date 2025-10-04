Смотреть онлайнПрограмма ТВ
В Чехии на парламентских выборах победило движение ANO

Политическое движение ANO ("Акция недовольных граждан"), возглавляемое бывшим премьер-министром Андреем Бабишем, победило на выборах нового состава Палаты депутатов (нижняя палата) парламента Чехии, пишет ТАСС.

Лидера движения поздравил действующий глава правительства республики Петр Фиала, сообщило информационное агентство ČTK.

ANO после подсчета голосов на 99,45 % избирательных участков набрало 34,72 % голосов и получило 80 из 200 мест в нижней палате парламента. В Палату депутатов прошли в общей сложности 6 политических сил

Фото АП

Разделы:

В мире

Теги:

Чехия