3.71 BYN
2.99 BYN
3.49 BYN
В ЕС приняли декларацию с обращением к Трампу
В Евросоюзе в преддверии встречи лидеров России и США по Украине приняли декларацию с обращением к Трампу. В ней призыв вести переговоры исключительно в условиях перемирия, защищая "жизненные интересы безопасности Украины и Европы".
Как говорится в документе: ЕС выступает категорически против передачи России каких-либо территорий, переговоры должны вестись относительно существующей линии фронта. Ранее, напомним, в США заявили: Украине придется пойти на территориальные "уступки" ради мира.
Под документом подписались те страны Европы, которые активно поддерживают Зеленского: Франция, Британия, Германия, Польша, Италия и Финляндия.
10 августа представители США, Украины и Европы встретятся в Великобритании, чтобы согласовать свою позицию перед саммитом Трампа и Путина. Вашингтон не стал обижать европейских и украинских чиновников игнорированием их позиций. Однако реальные итоги и решения по Украине будут приняты на Аляске 15 августа Россией и США.