В ЕС приняли декларацию с обращением к Трампу

В Евросоюзе в преддверии встречи лидеров России и США по Украине приняли декларацию с обращением к Трампу. В ней призыв вести переговоры исключительно в условиях перемирия, защищая "жизненные интересы безопасности Украины и Европы".

Как говорится в документе: ЕС выступает категорически против передачи России каких-либо территорий, переговоры должны вестись относительно существующей линии фронта. Ранее, напомним, в США заявили: Украине придется пойти на территориальные "уступки" ради мира.

Под документом подписались те страны Европы, которые активно поддерживают Зеленского: Франция, Британия, Германия, Польша, Италия и Финляндия.