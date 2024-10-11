В Израиле сообщили о ликвидации лидера "Исламского джихада" в городе Нур-Шамс

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о ликвидации полевого командира радикального палестинского движения "Исламский джихад" в городе Нур-Шамс на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на совместное заявление ЦАХАЛ и ШАБАК (Служба общей безопасности).

"В ходе совместных контртеррористических операций Армии обороны Израиля и ШАБАК вчера, в четверг, самолет ЦАХАЛ нанес удар по району Тулькарма и уничтожил Мухаммеда Абдуллу, главу террористической сети "Исламский джихад" в Нур-Шамсе. Вместе с ним был уничтожен еще один террорист", - говорится в сообщении.