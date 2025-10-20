3.70 BYN
В Польше 80 % педагогов разочарованы своей зарплатой
Автор:Редакция news.by
В Польше, согласно приведенным Союзом польских учителей данным, 90 % педагогов работают с полной уверенностью, что общество их труд не ценит; 80 % разочарованы своей зарплатой; 85 % опрошенных заявили, что власти не учитывают их мнение и не обращают внимание на потребности педагогов.
Также отмечается неспособность системы образования Польши удерживать и привлекать молодых специалистов. В настоящий момент в школах работает только 4 % педагогов моложе 30 лет.
По многим вышеуказанным показателям Польша является антилидером среди европейских стран.