В Польше до 9 декабря вводятся ограничения на полеты вдоль границы с Беларусью и Украиной

Польша решила выжать все возможные дивиденды из истории с налетом дронов - до 9 декабря вводятся ограничения на полеты вдоль границы с Беларусью и Украиной.

Варшава запросила экстренное заседание Совбеза ООН. Сообщается также, что 11 сентября американский лидер Дональд Трамп проведет телефонный разговор с президентом Польши Каролем Навроцким.

По данным Bloomberg, Польша запросила у союзников дополнительные системы ПВО и средства борьбы с дронами. Уже известно, что Швеция в экстренном порядке направит в страну самолеты и средства ПВО.

Кроме того, Чехия выделит для Польши три вертолета подразделения специальных операций.

К слову, глава МИД Польши подтвердил, что Беларусь заранее предупредила о приближении дронов к воздушному пространству страны.