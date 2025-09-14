В Польше отменили высшую степень готовности сил ПВО

Наземные средства ПВО и радиолокационной разведки вернулись к штатному режиму работы. Возобновлены полеты в аэропорту Люблина, где вечером 13 сентября раздалась сирена воздушной тревоги. Сообщается, что ВВС Польши постоянно следят за ситуацией в Украине.

Также о появлении дрона заявили накануне в Румынии, однако уточнили, что он не представлял опасности.

Ранее НАТО объявило о начале операции "Восточный часовой", которая предусматривает переброску авиации, систем ПВО и военных контингентов ближе к границам Беларуси и России. При этом от консультаций, предложенных Москвой по инциденту с недавним налетом дронов на польскую территорию, Варшава отказалась. Об этом сообщил постпред России при международных организациях в Вене. Дипломат отметил: отказ похож на провокацию или недоразумение, которое польская сторона не желает прояснять.