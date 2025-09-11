3.64 BYN
3.08 BYN
3.61 BYN
В Польше заявили о закрытии границы с Беларусью на неопределенный срок
Автор:Редакция news.by
Министр внутренних дел Польши Марчин Кервиньский заявил, что граница с Беларусью будет закрыта на неопределенный срок. Об этом сообщает БЕЛТА, ссылаясь на радиостанцию TOK FM.
По словам министра, данная мера не привязана к срокам проведения совместных российско-белорусских учений "Запад-2025". "Закрытие границы бессрочное. Мы будем постоянно анализировать ситуацию", - заявил министр.
10 сентября Кервиньский подписал постановление о временном закрытии пограничных переходов с Беларусью. В сообщении министерства говорится, что "закрытие пограничных переходов вступит в силу с полуночи 12 сентября этого года до дальнейшего уведомления".
Кроме того, власти Польши ввели ограничения на полеты вдоль границы с Беларусью до 9 декабря.