В Польше заявили о закрытии границы с Беларусью на неопределенный срок

Фото: Sputnik news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fd8ef545-7c95-45d8-8540-f3311802a4d6/conversions/985b2dc0-a2df-453e-8020-206dbb4a7ad6-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fd8ef545-7c95-45d8-8540-f3311802a4d6/conversions/985b2dc0-a2df-453e-8020-206dbb4a7ad6-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fd8ef545-7c95-45d8-8540-f3311802a4d6/conversions/985b2dc0-a2df-453e-8020-206dbb4a7ad6-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/fd8ef545-7c95-45d8-8540-f3311802a4d6/conversions/985b2dc0-a2df-453e-8020-206dbb4a7ad6-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: Sputnik

Министр внутренних дел Польши Марчин Кервиньский заявил, что граница с Беларусью будет закрыта на неопределенный срок. Об этом сообщает БЕЛТА, ссылаясь на радиостанцию TOK FM.

По словам министра, данная мера не привязана к срокам проведения совместных российско-белорусских учений "Запад-2025". "Закрытие границы бессрочное. Мы будем постоянно анализировать ситуацию", - заявил министр.

10 сентября Кервиньский подписал постановление о временном закрытии пограничных переходов с Беларусью. В сообщении министерства говорится, что "закрытие пограничных переходов вступит в силу с полуночи 12 сентября этого года до дальнейшего уведомления".