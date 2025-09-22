В Польше заявили об отказе самостоятельно сбивать объекты, нарушающие воздушное пространство

Фото: РИА Новости news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f8816780-0371-4ccc-a997-a1211b06656c/conversions/26579810-b62d-4e21-84b3-adf6c099f764-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f8816780-0371-4ccc-a997-a1211b06656c/conversions/26579810-b62d-4e21-84b3-adf6c099f764-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f8816780-0371-4ccc-a997-a1211b06656c/conversions/26579810-b62d-4e21-84b3-adf6c099f764-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f8816780-0371-4ccc-a997-a1211b06656c/conversions/26579810-b62d-4e21-84b3-adf6c099f764-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: РИА Новости

Премьер-министр Польши Дональд Туск выразил готовность сбивать объекты, нарушающие польское воздушное пространство, лишь при солидарной позиции всех союзников по НАТО. Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на телеканал TVP Info.

"Нужно дважды подумать перед тем, как принимать решения о действиях, которые могут вылиться в очень острую фазу конфликта", - ответил Туск на просьбу журналистки прокомментировать слова президента Чехии Петра Павела, ранее предложившего реагировать на нарушения воздушного пространства со стороны РФ в том числе военным путем. "Мы готовы к уничтожению объектов, которые могут нам угрожать, если они будут пролетать над нашими территориальными водами, однако я должен иметь стопроцентную уверенность в том, что все союзники будут иметь такую же трактовку этого вопроса", - подчеркнул Туск, добавив, что "заявление президента Чехии не является достаточным" для принятия таких решений.

20 сентября президент Чехии Петр Павел выступил с призывом более агрессивно отвечать на инциденты с нарушением воздушного пространства стран НАТО. Этот призыв прозвучал день спустя после того, как власти Эстонии выступили с утверждением, что утром 19 сентября три российских истребителя МиГ-31 вторглись в ее воздушное пространство.

В Минобороны РФ заявили, что российские МиГ-31 не нарушали воздушное пространство Эстонии. Три российских МиГ-31, как указали в ведомстве, совершили плановый полет из Карелии в Калининградскую область, он проходил в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, без нарушения границ других государств, что подтверждено средствами объективного контроля. Во время полета российские самолеты от согласованной воздушной трассы не отклонялись и воздушное пространство Эстонии не нарушали, подчеркнули в министерстве.