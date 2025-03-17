В США обнародуют материалы об убийстве президента Джона Кеннеди

"Я поручил своим подчиненным, множеству разных специалистов, которых собрала Талси Габбард, обнародовать документы. У нас огромное количество бумаг. Вам предстоит много читать. Я не думаю, что мы будем что-то редактировать. Я сказал: просто не редактируйте, вы не должны редактировать. Это сенсация. Люди ждали этого десятилетиями. Во время предвыборной кампании я сказал, что сделаю это, и я человек слова. Итак, вы получите файлы о Кеннеди".