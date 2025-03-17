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В США обнародуют материалы об убийстве президента Джона Кеннеди
Спустя десятилетия тайна, волновавшая поколения американцев, может стать раскрытой - 18 марта должны быть опубликованы материалы по делу об убийстве 35-го президента США Джона Кеннеди.
На суд общественности будут представлены десятки тысяч страниц в их подлинном виде.
Дональд Трамп, президент США:
"Я поручил своим подчиненным, множеству разных специалистов, которых собрала Талси Габбард, обнародовать документы. У нас огромное количество бумаг. Вам предстоит много читать. Я не думаю, что мы будем что-то редактировать. Я сказал: просто не редактируйте, вы не должны редактировать. Это сенсация. Люди ждали этого десятилетиями. Во время предвыборной кампании я сказал, что сделаю это, и я человек слова. Итак, вы получите файлы о Кеннеди".
Власти США по закону должны были рассекретить данные об убийстве Кеннеди в полном объеме еще к 2017 году. Однако тогда Вашингтон посчитал часть содержащейся информации опасной для национальной безопасности.