Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

В США объявили войну наркокартелям

Действия представителей наркокартелей будут приравнены к вооруженному нападению на США
Действия представителей наркокартелей будут приравнены к вооруженному нападению на США

Трамп объявил о начале вооруженного конфликта США с наркокартелями, информирует New York Times. По данным газеты, новый статус американской кампании против производителей и поставщиков запрещенных веществ должен стать юридическим обоснованием нанесенных ранее ударов по суднам в Карибском море.

Теперь действия представителей картелей будут приравнены к вооруженному нападению на США, а контрабандисты - к незаконным комбатантам.

Подобным шагом США формально развязывают себе руки в реализации национальных интересов в Южной Америке. "Вашингтон Экзаминер" сообщает, что американские войска, размещенные в Пуэрто-Рико, готовы к началу операции по захвату территории Венесуэлы в рамках борьбы с наркотрафиком.

В армии Венесуэлы заявили о нарушении воздушного пространства истребителями США. Министр обороны южно-американской страны предупредил Вашингтон о том, что Венесуэла готова дать отпор любой агрессии.

Разделы:

В миреСША

Теги:

СШАнаркотики