В США объявили войну наркокартелям

Трамп объявил о начале вооруженного конфликта США с наркокартелями, информирует New York Times. По данным газеты, новый статус американской кампании против производителей и поставщиков запрещенных веществ должен стать юридическим обоснованием нанесенных ранее ударов по суднам в Карибском море. Теперь действия представителей картелей будут приравнены к вооруженному нападению на США, а контрабандисты - к незаконным комбатантам.

Подобным шагом США формально развязывают себе руки в реализации национальных интересов в Южной Америке. "Вашингтон Экзаминер" сообщает, что американские войска, размещенные в Пуэрто-Рико, готовы к началу операции по захвату территории Венесуэлы в рамках борьбы с наркотрафиком.



В армии Венесуэлы заявили о нарушении воздушного пространства истребителями США. Министр обороны южно-американской страны предупредил Вашингтон о том, что Венесуэла готова дать отпор любой агрессии.