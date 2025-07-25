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В США одобрили продажу Киеву оборудования для ПВО на сумму 180 млн долларов
Автор:Редакция news.by
Госдепартамент США одобрил продажу Украине оборудования для систем ПВО. По данным пресс-службы Пентагона, речь идет о сделке на сумму 180 млн долларов.
Ранее Киев направил запрос на приобретение оборудования и услуг с целью подготовки персонала, обслуживания и восстановления имеющихся систем ПВО американского производства. При этом американские власти утверждают, что продажа будет соответствовать целям США в сфере внешней политики и национальной безопасности. В документе также подчеркнуто, что намеченные поставки не повлияют на военный баланс в регионе или на оперативные возможности американской армии.