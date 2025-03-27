В США решили не прекращать финансирование "Радио Свобода"

Агентство США по глобальным средствам массовой информации (USAGM) отозвало решение о прекращении финансирования медиакорпорации "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" (РСЕ/РС). Об этом сказано в документе, поступившем в электронную базу данных суда столичного округа Колумбия, сообщает БЕЛТА.

Из письма специального советника USAGM Кэри Лейк на имя президента РСЕ/РС Стивена Капуса следует, что постановление от 15 марта о прекращении финансирования медиакорпорации со стороны правительства США отозвано. В нем также говорится, что соглашение о выделении грантов восстановлено.

При этом в Агентстве США по глобальным средствам массовой информации подчеркнули, что оставляют за собой право "в будущем прекратить финансирование в случае, если такое решение будет признано уместным и законным".

Ранее РСЕ/РС подала в суд на USAGM и двух его должностных лиц за попытку прекратить действие гранта, одобренного Конгрессом США. 16 марта медиакорпорация подтвердила получение документа о прекращении финансирования от правительства США.

Президент США Дональд Трамп подписал 14 марта указ о значительном сокращении масштабов деятельности USAGM и ряда других правительственных структур. USAGM курирует медиакорпорацию РСЕ/РС и радиостанцию "Голос Америки". Прекратить финансировать медиакорпорацию РСЕ/РС и радиостанцию "Голос Америки" призвал в феврале власти США Илон Маск, курирующий ведомство по повышению эффективности работы правительства США (DOGE).