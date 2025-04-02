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В США выставили на обозрение публики редчайший красный бриллиант
В США на всеобщее обозрение выставили один из самых редких драгоценных камней на Земле - красный бриллиант. Об этом сообщает БЕЛТА, ссылаясь на "МИР24".
Геммологический институт Америки классифицировал цвет бриллианта как фантазийный красный. Драгоценный камень стал частью экспозиции в Музее естественной истории Смитсоновского института.
По информации "МИР24", вес бриллианта составляет почти 2,5 карата. Это не просто редкий экземпляр. Считается, что подобные камни встречаются лишь один раз на 25 млн. А уникальный оттенок алмаза образуется из-за высокой температуры и сильного давления, которые испытывает камень под землей.
Бриллиант был назван Winston Red в честь Рональда Уинстона, который передал его музею в 2023 году, продолжив семейную традицию, начатую его отцом, известным ювелиром Гарри Уинстоном.
"В мире очень мало красных алмазов. И фантазийный красный - это очень специфическое отличие. Он не красновато-коричневый, не красновато-фиолетовый, не красновато-розовый. Он красный", - подчеркнула минералог и куратор музея Габриэла Фарфан.