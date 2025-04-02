В США выставили на обозрение публики редчайший красный бриллиант

Фото: Скриншот "МИР24" news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/adaef8b5-cd17-46f4-af8e-0fa441b5d73c/conversions/5e050420-0e9c-411c-ac6b-f5745c07dafb-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/adaef8b5-cd17-46f4-af8e-0fa441b5d73c/conversions/5e050420-0e9c-411c-ac6b-f5745c07dafb-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/adaef8b5-cd17-46f4-af8e-0fa441b5d73c/conversions/5e050420-0e9c-411c-ac6b-f5745c07dafb-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/adaef8b5-cd17-46f4-af8e-0fa441b5d73c/conversions/5e050420-0e9c-411c-ac6b-f5745c07dafb-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: Скриншот "МИР24"

В США на всеобщее обозрение выставили один из самых редких драгоценных камней на Земле - красный бриллиант. Об этом сообщает БЕЛТА, ссылаясь на "МИР24".

Геммологический институт Америки классифицировал цвет бриллианта как фантазийный красный. Драгоценный камень стал частью экспозиции в Музее естественной истории Смитсоновского института.

По информации "МИР24", вес бриллианта составляет почти 2,5 карата. Это не просто редкий экземпляр. Считается, что подобные камни встречаются лишь один раз на 25 млн. А уникальный оттенок алмаза образуется из-за высокой температуры и сильного давления, которые испытывает камень под землей.

Бриллиант был назван Winston Red в честь Рональда Уинстона, который передал его музею в 2023 году, продолжив семейную традицию, начатую его отцом, известным ювелиром Гарри Уинстоном.