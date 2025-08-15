3.72 BYN
Вашингтон обвиняет Украину в нарушении прав человека
Новая политическая реальность Украины такова, что как минимум в Штатах из нее перестали лепить главного борца и мученика за свободы всех и вся.
В Госдепе заметили, насколько украинская демократия далека от образцовой. Отчет о нарушениях прав человека в Украине накануне переговоров на Аляске опубликовал Госдепартамент США. По данным американского ведомства, в 2024 году в этой стране наблюдалось массовое применение цензурных механизмов, зафиксированы незаконные задержания.
Власти инициировали и потворствовали преследованиям журналистов. Поступали сообщения об угрозах нападения на работников СМИ со стороны чиновников, а также о нападениях на журналистов, которые освещают факты коррупции в стране. За критику властей угрожали возбуждением уголовных дел, указано в докладе.