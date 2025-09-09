3.69 BYN
3.02 BYN
3.54 BYN
Враждебный шаг - Польша перебрасывает войска на границу с Беларусью
Автор:Редакция news.by
Польша перебрасывает войска на границу с Республикой Беларусь после того, как было объявлено о закрытии погранпереходов, в том числе и на железной дороге.
Польский режим усиливает границу якобы в связи с учениями "Запад - 2025". Ранее премьер Дональд Туск назвал эти маневры якобы тренировкой нападения на Польшу.
При этом учения уже перенесены вглубь страны. На всех уровнях отмечается, что это традиционные плановые мероприятия, которые не направлены против кого-либо.