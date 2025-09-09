Враждебный шаг - Польша перебрасывает войска на границу с Беларусью

Польша перебрасывает войска на границу с Республикой Беларусь после того, как было объявлено о закрытии погранпереходов, в том числе и на железной дороге.

Польский режим усиливает границу якобы в связи с учениями "Запад - 2025". Ранее премьер Дональд Туск назвал эти маневры якобы тренировкой нападения на Польшу.