"Потихонечку (и Польша тут не исключение) в Европе пропадает демократический стандарт. Мы как раз при случае выборов это замечаем. В Румынии при помощи судебной системы и спецслужб отстранили от участия победителя первого тура. Мы видим, что во Франции делают из Мари Ле Пен при помощи судебной системы. Мы видим, как AfD (это вторая партия в Германии) тоже пытались лишить легитимности до выборов. Так что есть абсолютно недемократические стремления, их уже используют либеральные силы, которые сейчас рулят Евросоюзом, в том числе в Польше, потому что "Платформа" – это часть этих сил, которые уже официально, не стесняясь, используют спецслужбы, используют грязную повестку, чтобы победить в выборах".