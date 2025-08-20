Выгодная сделка. США вернут себе все деньги, потраченные на Украину

США вернут себе все деньги, потраченные на Украину, после окончания конфликта. Глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что Штаты продают ЕС вооружение с 10-процентной наценкой, которое в итоге идет на Украину.

"Президент Трамп говорит о том, что больше не будет направлять деньги Украине. Мы создали экономическое партнерство, которое, как только конфликт завершится, может принести значительную выгоду американским налогоплательщикам. Мы уже начинаем некоторые инвестиции, и я считаю, что президент Трамп проявляет здесь большую осторожность и внимательность. Сейчас мы продаем оружие европейцам, а они потом его перепродают украинцам".