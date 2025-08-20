3.69 BYN
Выгодная сделка. США вернут себе все деньги, потраченные на Украину
США вернут себе все деньги, потраченные на Украину, после окончания конфликта. Глава Минфина США Скотт Бессент заявил, что Штаты продают ЕС вооружение с 10-процентной наценкой, которое в итоге идет на Украину.
Скотт Бессент, министр финансов США:
"Президент Трамп говорит о том, что больше не будет направлять деньги Украине. Мы создали экономическое партнерство, которое, как только конфликт завершится, может принести значительную выгоду американским налогоплательщикам. Мы уже начинаем некоторые инвестиции, и я считаю, что президент Трамп проявляет здесь большую осторожность и внимательность. Сейчас мы продаем оружие европейцам, а они потом его перепродают украинцам".
Политик отметил, что подобная схема вполне способна покрыть расходы на возможную поддержку США с воздуха в качестве гарантии безопасности Украины. Напомним, ранее СМИ писали, что Киев пообещает купить американское оружие на сумму в 100 млрд долларов, финансируемое Европой.