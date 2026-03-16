Ярошенко о Трампе: "Он хочет сплотить НАТО кровью, чтобы европейцы не смогли никуда деться"

"Трамп не в первый раз угрожает странам НАТО и всему Альянсу выходом США из НАТО, развалом НАТО. Это такой американский стиль ведения бизнеса и переговоров. Надо сделать так, чтобы партнер пропотел и принял те условия, которые выгодны. Если партнер недостаточно пропотел, надо накинуть на него одеял. Вот это американский стиль: заставить своего даже ближайшего партнера и союзника пропотеть, чтобы он приполз и согласился на все условия, которые вы ему выдвигаете. Мало получать от европейцев деньги, он хочет, чтобы они участвовали еще и в разных военных операциях, военной агрессии Трампа. Он хочет сплотить этот союз кровью, пролить несправедливо кровь. Тогда европейцы не смогут от него никуда деться. Он всегда может сказать: "Ребята, вы тоже участвовали, вы тоже бомбили".