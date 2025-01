Группу The Beatles впервые за последние 42 года номинировали на премию BRIT Awards

Рок-группа The Beatles впервые с 1977 года оказалась в числе номинантов на музыкальную премию BRIT Awards. Как следует из обнародованного списка претендентов, группа поборется за награду в категории "Песня года" с композицией Now and Then, сообщает ТАСС .

Этот трек, работа над которым заняла 45 лет, вышел в ноябре 2023 года и сразу же возглавил британский хит-парад. Вместе с The Beatles на приз будут претендовать 14 номинантов, в том числе рок-группа Coldplay с песней Feels Like I'm Falling in Love, поп-певица Дуа Липа (Training Season) и исполнитель Artemas (I Like the Way You Kiss Me).