Закупку энергоносителей у США на сумму 250 млн долларов в год в Европарламенте считают нереальной
Выполнение обязательств Евросоюза закупить у США энергоносители на сумму 250 млн долларов в год в рамках торговой сделки "абсолютно нереалистично". Об этом заявил глава комитета Европарламента по международной торговле Бернд Ланге, пишет РИА Новости.
По словам Ланге, энергетические компании закупают у США энергоносители на сумму около $100 млрд в год, а сделка предусматривает покупку энергоносителей на дополнительную сумму в $250 млрд в год.
"Я не вижу возможностей это реализовать. И у меня есть сомнения, что возможности Соединенных Штатов способны обеспечить такое количество нефти и СПГ. Я слышал от некоторых компаний в США, что они не смогут столько поставить", - сказал он.
Европейский союз намерен отменить тарифы на все промышленные товары из США
Также ЕС предоставит преференциальный доступ на рынки для морепродуктов и сельскохозяйственных товаров из США
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп 27 июля заключили торговое соглашение, предусматривающее введение пошлин в размере 15 % практически на весь экспорт из стран Евросоюза в Штаты. В рамках данной сделки ЕС взял на себя обязательства по приобретению у США сжиженного природного газа, ядерного топлива и вооружений. В соответствии с договоренностями, ЕС обязался импортировать из Вашингтона энергетические ресурсы на общую сумму 750 млрд долларов, что составляет 250 млрд долларов в год до окончания президентского срока Трампа. Кроме того, запланированы дополнительные инвестиции в США в размере 600 млрд долларов.