Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Закупку энергоносителей у США на сумму 250 млн долларов в год в Европарламенте считают нереальной

Флаг ЕС

Выполнение обязательств Евросоюза закупить у США энергоносители на сумму 250 млн долларов в год в рамках торговой сделки "абсолютно нереалистично". Об этом заявил глава комитета Европарламента по международной торговле Бернд Ланге, пишет РИА Новости.

По словам Ланге, энергетические компании закупают у США энергоносители на сумму около $100 млрд в год, а сделка предусматривает покупку энергоносителей на дополнительную сумму в $250 млрд в год.

"Я не вижу возможностей это реализовать. И у меня есть сомнения, что возможности Соединенных Штатов способны обеспечить такое количество нефти и СПГ. Я слышал от некоторых компаний в США, что они не смогут столько поставить", - сказал он.

Европейский союз намерен отменить тарифы на все промышленные товары из США

Европейский союз намерен отменить тарифы на все промышленные товары из США

Также ЕС предоставит преференциальный доступ на рынки для морепродуктов и сельскохозяйственных товаров из США

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и президент США Дональд Трамп 27 июля заключили торговое соглашение, предусматривающее введение пошлин в размере 15 % практически на весь экспорт из стран Евросоюза в Штаты. В рамках данной сделки ЕС взял на себя обязательства по приобретению у США сжиженного природного газа, ядерного топлива и вооружений. В соответствии с договоренностями, ЕС обязался импортировать из Вашингтона энергетические ресурсы на общую сумму 750 млрд долларов, что составляет 250 млрд долларов в год до окончания президентского срока Трампа. Кроме того, запланированы дополнительные инвестиции в США в размере 600 млрд долларов.

ЕС