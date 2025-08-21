Закупку энергоносителей у США на сумму 250 млн долларов в год в Европарламенте считают нереальной

Флаг ЕС news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d0d79c19-ffa8-4971-9f69-1d3d44bac314/conversions/2282b58b-1b4a-4428-9475-81463a4be1c7-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d0d79c19-ffa8-4971-9f69-1d3d44bac314/conversions/2282b58b-1b4a-4428-9475-81463a4be1c7-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d0d79c19-ffa8-4971-9f69-1d3d44bac314/conversions/2282b58b-1b4a-4428-9475-81463a4be1c7-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d0d79c19-ffa8-4971-9f69-1d3d44bac314/conversions/2282b58b-1b4a-4428-9475-81463a4be1c7-xl-___webp_1920.webp 1920w

Выполнение обязательств Евросоюза закупить у США энергоносители на сумму 250 млн долларов в год в рамках торговой сделки "абсолютно нереалистично". Об этом заявил глава комитета Европарламента по международной торговле Бернд Ланге, пишет РИА Новости.

По словам Ланге, энергетические компании закупают у США энергоносители на сумму около $100 млрд в год, а сделка предусматривает покупку энергоносителей на дополнительную сумму в $250 млрд в год.

"Я не вижу возможностей это реализовать. И у меня есть сомнения, что возможности Соединенных Штатов способны обеспечить такое количество нефти и СПГ. Я слышал от некоторых компаний в США, что они не смогут столько поставить", - сказал он.

