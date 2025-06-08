Вернуть не вернувшихся с войны - во время экспедиции "Бобруйский котел" найден солдат Армянской ССР

Великая Отечественная война - период истории, который объединяет советских людей в одну нацию. Ключевая точка нашей исторической памяти и ценностные ориентиры народа - единство, стойкость, самоотверженность, мужество и героизм.

Счет пропавших без вести и сегодня, спустя 80 лет со дня Победы, идет на миллионы. На неделе этот список сократился на одного бойца благодаря работе поисковиков.

Экспедиция "Бобруйский котел" проходит на территории Осиповичского и Кировского районов Могилевской области. В лесу было найдено захоронение героя. Им оказался уроженец Армянской ССР.

Митинг у братской могилы - ритуал перед каждой экспедицией поисковиков. Текущая проходит сразу в двух районах Могилевской области - Осиповичском и Кировском по следам боев стратегической наступательной операции "Багратион". Минута памяти, возложение цветов - и экипажи отправляются к местам подъема солдат.

"Мы до сих пор не знаем и уже вряд ли когда узнаем, сколько их лежит в земле неучтенными, безымянными. Поверьте, их много. И по Беларуси этот счет идет как минимум на десятки тысяч. Только по Могилевской области, я эту цифру не устаю приводить, 324 тыс. захороненных в одиночных братских могилах. Известны имена только 67 тыс. бойцов", - отметил председатель Могилевского областного историко-патриотического поискового клуба "Виккру" Николай Борисенко.

Все остальные - безымянные. Сотни тысяч числятся в списках пропавших без вести. Они не вернулись с войны. Погибли, попали в плен - не известно. Пропавший без вести в советское время не считался героем. Обнаружить и поднять бойца сегодня - значит вычеркнуть его из списка без вести пропавших.

Лес недалеко от деревни Подречье Кировского района - предполагаемое место захоронение солдата. Его выявили в ходе разведки. Это обязательная процедура, которая предшествует поднятию бойца. До этого изучали архивные документы, карты, журналы боевых действий. Затем на местности определяли безымянное захоронение. Как понять, что копать нужно именно здесь, а не в сантиметрах пятидесяти правее, к примеру?

"Щуп через грунт проходит, во что-то утыкается. Кости, металл, дерево - это все отличается, поэтому можно локализовать приблизительно. Ну а дальше информационный лист и проведение мероприятий в полевых условиях", - рассказал участник поисковой группы "Свислочь" г. Осиповичи Валерий Дещеня.

На месте подъема бойцов кроме поисковиков обязательно присутствуют специалисты 52-го отдельного специализированного поискового батальона Вооруженных Сил Республики Беларусь. Это закон. Первые находки - гильзы, их несколько десятков.

"Тем, кто потерял своих родных, до сих пор больно. Им это важно, потому что защитники Отечества достойны другой участи. Они не должны лежать в полях, лесах. Они должны быть с почестями похоронены, их должен отпеть батюшка, как это положено по традиции, и имена их должны быть известны. Венец нашей работы - найти заветный медальон либо какую-то награду, по которой мы можем идентифицировать бойца и вернуть его в семью в прямом смысле слова", - сказала начальник штаба Могилевского областного историко-патриотического поискового клуба "Виккру" Светлана Борисенко.

Невероятная удача - поисковики обнаружили медаль "За отвагу". Эта государственная награда СССР вручалась за личное мужество и отвагу при исполнении воинского долга. Высшая медаль в наградной системе Советского Союза на пятиугольной колодке, значит, вручена была после 1943 года. Медаль номерная, а значит имя бойца станет известно.

Одиночное захоронение освободителя Беларуси, погибшего в июне 1944 года в Кировском районе Могилевской области. Здесь 9-я армия вермахта вырывалась из Бобруйского котла. Бойцы Красной армии не давали немецким войскам прорваться. Шли ожесточенные кровопролитные бои. Более 80 лет неизвестный советский солдат считался пропавшим без вести.