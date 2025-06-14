В Рогачеве мужчина засудил стоматологию за некачественное удаление зуба

Суд Рогачевского района взыскал денежную компенсацию морального вреда за некачественное удаление зуба, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Гомельский областной суд.

Пациент подал иск о взыскании денежной компенсации морального вреда со стоматологической поликлиники, где, по его данным, ему оказали некачественную помощь. Мужчина указал, что июле 2024 года обратился к стоматологу-хирургу стоматологической поликлиники. Под местным обезболиванием ему удалили зуб. "Спустя несколько часов после окончания действия анестезии он обнаружил повреждения в ротовой полости, испытал сильную боль. Каких-либо рекомендаций врачом дано не было. Через 12 дней повторно обратился к тому же врачу для удаления другого зуба, после чего так же испытывал сильную боль, в связи с чем он решил обратиться за медпомощью в частную клинику. Там ему сделали компьютерную томографию челюсти, по результатам которой установлено, что зуб удален не полностью. Ему рекомендовали обратиться к ответчику за направлением на консультацию в Гомельскую областную консультативную поликлинику к челюстно-лицевому хирургу", - пояснили в областном суде.

Истец снова обратился к тому же хирургу, однако направление ему не выдали, но снова оказали медпомощь. "Поскольку его состояние не улучшилось, он повторно обратился в стоматологическую поликлинику для получения направления. С 13 ноября по 22 ноября 2024 года находился на стационарном лечении в отделении челюстно-лицевой хирургии областной клинической больницы, где ему проводились медикаментозное и физиотерапевтическое лечение, проведена хирургическая операция. По поводу некачественно оказанной медицинской помощи он обращался в Министерство здравоохранения, которым дан ответ о наличии недостатков в части диагностики и лечения выявленных у него заболеваний", - отметили в суде.

Как указал истец, в результате некачественно оказанной медпомощи ему причинены нравственные и физические страдания, просил взыскать с ответчика денежную компенсацию морального вреда, а также расходы за оказанную юридическую помощь.

"Представитель ответчика в судебном заседании иск признала частично. Она признала, что при оказании медпомощи истцу были допущены недостатки, в частности, не проведено рентген-исследование, недостаточно полно оформлены документы, не указано назначенное ему лечение. Вместе с тем медпомощь истцу была оказана в рамках имеющихся условий, однако удаление было сложным. Пациент не направлялся на рентгенологическое исследование, так как врач был уверен в том, что удаление прошло успешно. Также представитель ответчика просила учесть, что удаление зуба сопровождается болевыми ощущениями, а также то, что при норме приема в день 12 человек врач принимает 30, в связи с чем он не в состоянии уделить достаточного внимания пациентам. Признала сумму иска в размере 200 рублей", - рассказали в областном суде.

Суд выслушал стороны, свидетелей, изучил медкарты истца, письменные материалы гражданского дела, рентгенограмму и пришел к выводу о наличии правовых оснований для удовлетворения иска.

Определяя размер компенсации морального вреда, суд учел фактические обстоятельства, степень физических и нравственных страданий истца, а также требования разумности и справедливости.