За 2024 год в санаториях Беларуси оздоровились более 1,5 млн человек

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В белорусских здравницах за 2024 год прошли лечение более 1,5 млн человек. Это рекордное количество. Среди них не только белорусы, но и более 246 тыс. иностранных граждан.

Рост экспорта услуг составил 29 %, сумма выручки от них превысила 402 млн рублей. Особым спросом в белорусских здравницах пользуются медуслуги. Только в 2024 году было разработано около 60 новых программ. В приоритете - физиотерапия, стоматология, также активно развивается и косметология. Всего в перечне более 200 медицинских услуг.

Александр Цай, замдиректора Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения:

"Общая выручка впервые превысила 1,2 млн и составила 1 млрд 261 млн рублей, что на 17 % выше, чем в 2023 году. Также, если брать самостоятельную реализацию здравниц без использования бюджетного финансирования, то в прошлом году было обеспечено более 760 500 таких граждан. Прирост составил 10 % относительно 2023 года, а выручка впервые превысила 1 млрд и составила 1,8 млрд рублей".

"Что касается иностранных граждан, то на первом месте это жители РФ, Азербайджана. Из дальнего зарубежья - Литва, Латвия, Германия. К нам приезжают практически из 20 стран дальнего зарубежья, учитывая возможность приезда к нам без виз. Для иностранцев созданы все условия для того, чтобы посещать наши санатории и оздоравливаться", - рассказал Сергей Громада, замдиректора санатория "Юность".