Аграрыі Беларусі набліжаюцца да намалоту 11 млн т збожжа з улікам рапсу і кукурузы
Аўтар:Рэдакцыя news.by
У 2025 годзе, нягледзячы на раннюю вясну з замаразкамі і нізкай тэмпературай, аграрыі блізкія да намалоту 11 млн тон збожжа з улікам рапсу і кукурузы. Ужо ўбраныя палі з бульбай, на днях завяршаецца капанне буракоў.
Штогод у кожную трэцюю нядзелю лістапада адзначаецца Дзень работнікаў сельскай гаспадаркі і перапрацоўчай прамысловасці - тых, хто стаіць на варце нашай харчовай бяспекі.