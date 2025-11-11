Глядзець анлайнПраграма ТБ
Аграрыі Беларусі набліжаюцца да намалоту 11 млн т збожжа з улікам рапсу і кукурузы

У 2025 годзе, нягледзячы на раннюю вясну з замаразкамі і нізкай тэмпературай, аграрыі блізкія да намалоту 11 млн тон збожжа з улікам рапсу і кукурузы. Ужо ўбраныя палі з бульбай, на днях завяршаецца капанне буракоў.

Штогод у кожную трэцюю нядзелю лістапада адзначаецца Дзень работнікаў сельскай гаспадаркі і перапрацоўчай прамысловасці - тых, хто стаіць на варце нашай харчовай бяспекі.

