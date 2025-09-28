Больш за 300 кампаній з 20 краін свету - у Мінску стартуе выстава ІНАПРАМ

ІНАПРАМ зарадзіўся ў Екацерынбургу, выязныя сесіі праходзілі ў Казахстане, Узбекістане, Саудаўскай Аравіі, Егіпце, а для Беларусі гэта першы вопыт.

"Для падпісання кантрактаў і пагадненняў была створана спецыяльная пляцоўка. Многія гавораць, што бізнес любіць цішыню, але разам з тым шэраг кампаній будзе агучваць некаторыя лічбы. Шмат сустрэч пройдзе ўпершыню, таму, хутчэй за ўсё, пасля іх будуць выезды на прадпрыемствы. Усё-такі гэта доўгі працэс - перайсці ад першага кантакту да кантракта", - падкрэсліў Міхаіл Мятлікаў.