Другі ўкос у гаспадарках Гродзеншчыны: чаму важна строга прытрымлівацца агратэхнологій

У Гродзенскім рэгіёне, як і па ўсёй краіне, працягваецца адна з найважнейшых сельскагаспадарчых кампаній сезона - нарыхтоўка кармоў. Першы ўкос травы ўжо завершаны. На палі выйшла тэхніка другога ўкосу.

У гаспадарках Гродзенскага раёна другі ўкос травы толькі стартаваў. Тэхніка працуе ў палях практычна без прыпынкаў. Аграрыі прыбіраюць люцэрну. Высокабялковая культура складае аснову кармоў, з якой атрымліваецца якасны і пажыўны сянаж (гл. у відэа).