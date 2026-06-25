3.77 BYN
2.82 BYN
3.21 BYN
Другі ўкос у гаспадарках Гродзеншчыны: чаму важна строга прытрымлівацца агратэхнологій
Аўтар:Таццяна Грышук
У Гродзенскім рэгіёне, як і па ўсёй краіне, працягваецца адна з найважнейшых сельскагаспадарчых кампаній сезона - нарыхтоўка кармоў. Першы ўкос травы ўжо завершаны. На палі выйшла тэхніка другога ўкосу.
Ад якасці і аб'ёму нарыхтаваных кармоў напрамую залежыць работа жывёлагадоўчай галіны і атрыманне вялікай колькасці малака.
У гаспадарках Гродзенскага раёна другі ўкос травы толькі стартаваў. Тэхніка працуе ў палях практычна без прыпынкаў. Аграрыі прыбіраюць люцэрну. Высокабялковая культура складае аснову кармоў, з якой атрымліваецца якасны і пажыўны сянаж (гл. у відэа).