412 выпускнікоў Ваеннай акадэміі атрымалі афіцэрскае званне

Сёлета вядучае ваеннае ВНУ краіны скончылі 412 маладых спецыяліста. З іх 11 лейтэнантаў з залатым медалём, іх асабіста ўзнагароджваў міністр абароны.

У гэты дзень пляц Акадэміі ператварыўся ў месца, дзе нараджаецца будучыня арміі. У адзіным страі стаяць учарашнія курсанты, а сёння маладыя лейтэнанты. Афіцэрскія пагоны - не проста элемент формы, гэта сімвал даверу дзяржавы, знак сталасці і гатоўнасці весці за сабою людзей.

У мінулым засталіся гады трэніровак, бяссонных начэй. Зараз у іх трыумф, а пасля зноў армейскія будні на новых пасадах. Прафесія патрабуе глыбокіх ведаў у тактыцы, стратэгіі, тэхніцы, псіхалогіі і кіраванні людзьмі (гл. відэа).