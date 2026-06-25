3.77 BYN
2.82 BYN
3.21 BYN
Віцебску - 1052: у горадзе ўшаноўваюць лаўрэатаў прэміі "Віцябчанін года"
Святочныя віншаванні 27 чэрвеня прымае Віцебск. Аднаму з самых старажытных гарадоў краіны споўнілася 1052 гады.
Урачыстасці пачаліся з ушаноўвання тых, хто піша гісторыю сучаснага абласнога цэнтра. Сярод уладальнікаў ганаровага звання "Віцябчанін года" - людзі самых розных прафесій: педагог, харэограф, інжынер. Кожны лаўрэат прэміі сваімі працоўнымі дасягненнямі праслаўляе родны горад.
"Вельмі значна і нечакана. Я вельмі рады атрымаць гэтую ўзнагароду. Я лічу, гэтая ўзнагарода не толькі мая, але і ўсяго нашага вялікага калектыву. Без кожнага чалавека ў гэтай вялікай камандзе не атрымаўся б такі поспех", - падзяліўся радасцю інжынер-канструктар прадпрыемства "Віцбудтэхмаш" Вячаслаў Мінаеў.
Гістарычныя рэканструкцыі, тэатралізаваныя прадстаўленні, выставы пад адкрытым небам - святочныя гулянні праходзяць па ўсім горадзе.
Адзначаць дзень нараджэння Віцебск прадоўжыць і 28 чэрвеня.