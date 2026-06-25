Глядзець анлайнПраграма ТБ
ПалітыкаЭканомікаПрэзідэнтГрамадстваУ свецеРэгіёныКультураЗдарэнніЗдароўеСпортТэхналогііКругагляд
Сельская гаспадаркаПрамысловасцьГандаль

СНД павінна працаваць больш актыўна: у Маскве абмеркавалі эканамічнае супрацоўніцтва

Краінам СНД трэба адэкватна рэагаваць на сітуацыю ў сусветнай эканоміцы. У Маскве адбылося пасяджэнне Эканамічнага савета краін Садружнасці.

Сёння рэальнасць такая, што на працу сусветнай эканомікі ўплывае не толькі жорсткая рыначная канкурэнцыя, але і палітычны націск некаторых дзяржаў. І з гэтым сутыкаецца кожная з краін СНД. Таму Садружнасці Незалежных Дзяржаў сёння неабходна працаваць больш актыўна і прымаць важныя рашэнні, якія даюць канкрэтны эканамічны эфект. Гэта датычыцца працы без надуманых выняткаў і абмежавання агульнага рынку тавараў і паслуг, прамысловай кааперацыі, пытанняў харчовай бяспекі, транспарту, лагістыкі, турызму і лічбавізацыі.

Удзельнікі пасяджэння абмеркавалі 17 пытанняў. Размова ішла пра рэгіянальнае супрацоўніцтва ў галіне сувязі, абарону ад нядобрасумленнай канкурэнцыі, а таксама правядзенне перапісу насельніцтва ў краінах СНД да 2030 года.

Разделы:

Эканоміка

Теги:

сотрудничествоСНГ